Strade irpine maledette per i ciclisti | caduta al Giro Di Campania

Le strade irpine, così affascinanti ma purtroppo anche insidiose per i ciclisti, si sono rivelate ancora una volta teatro di incidenti durante il Giro di Campania. La tappa odierna, tra le più suggestive del circuito Under 23, ha visto alcuni corridori coinvolti in cadute sulla variante di Avellino, ricordando le sfide e i rischi di queste strade. È un richiamo alla prudenza e alla sicurezza che non può essere trascurato.

La tappa odierna del Giro di Campania, lunga 114,5 chilometri, tra le più affascinanti dell'intero calendario regionale per la corsa dedicata agli Under 23 ha fatto tappa anche in alcuni comuni della provincia di Avellino con arrivo previsto a Maiori. Come già era accaduto durante il passaggio del Giro d'Italia alcuni ciclisti sono caduti al suolo mentre percorreva la variante di Avellino, nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco Nell'incidente sono rimasti feriti alcuni atleti, che però non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri di Avellino, insieme ai soccorritori, per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area.

