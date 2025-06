Strade e fognature da rifare | doppio grosso cantiere in partenza a Trento

Due importanti cantieri stanno per aprire a Trento, segnando un intervento significativo sulle infrastrutture cittadine. La riqualificazione di Lung’Adige Monte Grappa e i lavori su strade e fognature promettono di migliorare la mobilità e la qualità della vita dei residenti. Un progetto ambizioso che trasformerà il volto della città , ma anche un periodo di cambiamenti e aspettative per tutti. Resta con noi per scoprire i dettagli e come questi interventi influenzeranno il quotidiano dei trentini.

Due grossi cantieri si apprestano a prendere il via nei prossimi giorni a Trento. Il primo riguarda la riqualificazione del tratto di strada di Lung'Adige Monte Grappa, tra la rotatoria di San Lorenzo (esclusa dai lavori) fino alla rotatoria in direzione sud in corrispondenza di Via Canestrini.

