Strade chiuse e divieti di sosta per il Torino Pride 2025 | cosa cambia per chi si sposta in città

Il Torino Pride 2025 si avvicina e, con esso, l'opportunità di celebrare la diversità e l'inclusione in città. Tuttavia, per garantire un evento sicuro e coinvolgente, alcune strade saranno chiuse e i divieti di sosta entreranno in vigore nel pomeriggio di sabato 7 giugno. Se pianifichi di spostarti in città, è fondamentale conoscere le modifiche ai percorsi e ai mezzi pubblici. Ecco cosa cambia e come organizzarsi al meglio per vivere questa giornata speciale senza stress.

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, per consentire lo svolgimento del corteo del Torino Pride, oltre ai cambi di percorso dei mezzi pubblici, sono previste strade chiuse e tratti con divieti di sosta. Il percorso del corteo Il corteo partirà intorno alle 16.30 da corso Principe Eugenio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Strade chiuse e divieti di sosta per il Torino Pride 2025: cosa cambia per chi si sposta in città

In questa notizia si parla di: Strade Chiuse Divieti Sosta

