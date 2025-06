Stop spreco alimentare | Così ogni piccolo gesto diventa un atto civico

Stop allo spreco alimentare: ogni piccolo gesto può diventare un atto civico che contribuisce a un futuro più sostenibile. Nicola Perini, a Firenze, sottolinea come iniziative come Cronisti in Classe, promossa da La Nazione e supportata da Confservizi Cispel Toscana, siano fondamentali per educare le giovani generazioni al rispetto delle risorse e alla responsabilità civica. Occasioni come queste ci ricordano quanto sia importante investire nell’educazione per costruire comunità più consapevoli e solidali.

Nicola Perini* FIRENZE Anche quest'anno Confservizi Cispel Toscana ha aderito con convinzione all'iniziativa Cronisti in Classe, promossa da La Nazione, e lo ha fatto con il consueto entusiasmo che riserviamo alle occasioni in cui possiamo incontrare i giovani, ascoltarli e condividere con loro il senso profondo del nostro impegno quotidiano nel mondo dei servizi pubblici locali. Occasioni preziose, che ci ricordano quanto sia importante costruire ponti tra generazioni, coltivando il dialogo e stimolando il pensiero critico. Le due tracce proposte agli studenti – dedicate al risparmio idrico e alla riduzione dello spreco alimentare nelle mense scolastiche e, più in generale, nella vita quotidiana – hanno saputo intercettare con intelligenza e sensibilità due temi centrali nel dibattito ambientale e sociale contemporaneo.

