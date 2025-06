Stop cellulari anche alle superiori ma quanti sono gli studenti lo usano durante l’orario scolastico? Nelle scuole manca un regolamento specifico

L'uso del cellulare tra gli studenti delle superiori è un tema caldo e ancora irrisolto: secondo un'indagine di Skuola.net, solo il 16% degli studenti afferma che nessuno utilizza il telefono durante le lezioni. Questo dato sottolinea l'urgenza di un regolamento chiaro e condiviso per favorire un ambiente di studio più concentrato e rispettoso. È ormai evidente che la scuola deve affrontare questa sfida per migliorare la qualità dell'apprendimento e la disciplina.

Un’indagine condotta da Skuola.net su un campione di 2.800 studenti delle scuole secondarie di secondo grado ha rilevato come solo una minoranza pari al 16% ha dichiarato che nessuno utilizza il cellulare per scopi personali durante le lezioni. Una quota più consistente, il 36%, ha segnalato che la maggior parte degli studenti fa uso del dispositivo. L’11% ha affermato che l’uso è diffuso tra tutti gli studenti, mentre il 37% ha indicato che solo alcuni compagni infrangono le regole. L'articolo Stop cellulari anche alle superiori, ma quanti sono gli studenti lo usano durante l’orario scolastico? Nelle scuole manca un regolamento specifico . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Studenti Durante Scuole Stop

Arriva la conferma: lezioni in Dad per alcuni studenti delle scuole superiori durante le Olimpiadi - Durante i XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio, alcuni studenti delle scuole superiori in provincia di Sondrio seguiranno lezioni in modalità didattica a distanza.

Stop agli smartphone anche alle scuole superiori, l’annuncio di Valditara - Dal prossimo anno scolastico, cellulari banditi dagli istituti secondari anche per scopi didattici. Un provvedimento che, per il ministro, mira a ridurre le distrazioni, ma che solleva dubbi e discuss ... Da msn.com

Stop cellulari anche alle Superiori. Cosa ne pensano gli studenti - Si continua a parlare di scuola, nello specifico gli studenti si sono espressi sulle recenti dichiarazioni del ministro Valditara ... newsicilia.it scrive

Ultimo giorno di scuola, ecco quando finiscono le lezioni: il calendario delle regioni - Con i referendum si anticipa lo stop. La prima campanella di nuovo l'8 settembre. La mappa delle date che cambiano da regione a regione ... Si legge su msn.com

Scuola no stop 03 05 2022 #IstitutoMorano