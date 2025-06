Stop all’ospedale fermati i lavori | Rischio ritardi

L'ospedale di comunità di Melegnano rischia di ritardare a causa di ritrovamenti archeologici imprevisti. La scoperta di lapidi cimiteriali e ossa umane nell'area di cantiere ha fermato temporaneamente i lavori di fondazione, suscitando preoccupazioni Regione e cittadini. Onorio Rosati, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, chiede con urgenza un incontro per trovare soluzioni rapide e assicurare il completamento dell’opera fondamentale per la salute locale.

Ospedale di comunità, il caso di Melegnano sbarca in Regione. "Col ritrovamento di lapidi cimiteriali e ossa umane nell'area di cantiere, le opere di fondazione sono state sospese e c'è il rischio di ritardi nella realizzazione della struttura". Il capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati ha scritto al presidente della Commissione speciale pnrr Giulio Gallera chiedendo la convocazione urgente di una seduta della stessa Commissione, nella quale affrontare la questione della casa-ospedale di comunità di Melegnano. L'opera è finanziata con fondi Pnrr e deve essere pronta entro il 30 giugno 2026.

