Stop alla circolazione su linea storica incertezze sui servizi | Fare chiarezza

Il servizio ferroviario sulla linea storica di Nocera Inferiore è al centro di un acceso dibattito, tra incertezze e disagi per i pendolari. Alfonso Tulipano, portavoce del Comitato, denuncia le problematiche e chiede chiarezza a Trenitalia e alle autorità regionali. È arrivato il momento di fare luce sulla reale situazione e trovare soluzioni efficaci per garantire un trasporto affidabile e puntuale ai cittadini che ogni giorno si affidano a questa linea.

Servizio sostitutivo con bus, Alfonso Tulipano, portavoce Comitato pendolari della linea storica ferroviaria a Nocera Inferiore, scrive a Trenitalia, al responsabile dell'offerta commerciale ed al presidente della IV commissione trasporti della Regione Campania. Nel mirino c'è il servizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Stop alla circolazione su linea storica, incertezze sui servizi: "Fare chiarezza"

