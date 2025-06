Stop al servizio idrico per alcune strade di Frosinone | ecco quando e dove

Attenzione residenti di Frosinone: martedì 10 giugno, alcune zone della città resteranno senza acqua a causa di lavori di manutenzione programmati da Acea. La interruzione, prevista dalle 8:30 alle 16:30, interesserà diverse strade e richiede una pianificazione preventiva per minimizzare i disagi. Restate aggiornati e preparatevi adeguatamente: ecco quando e dove sarà necessario fare a meno dell’acqua.

