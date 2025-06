Stop al genocidio | Pordenone di nuovo in piazza per Gaza

Pordenone si mobilita ancora una volta per Gaza, rispondendo con passione e determinazione alle chiamate della comunità palestinese del Friuli Venezia Giulia. Dopo le due giornate di sciopero della fame, cittadini e attivisti si ritroveranno sabato 7 giugno alle 17 per una manifestazione dal forte messaggio: "Stop al genocidio! Fermiamo l'occupazione". Un'ulteriore occasione per far sentire la voce di chi chiede pace, giustizia e diritti umani.

Pordenone di nuovo in piazza per Gaza dopo le due giornate di sciopero della fame promosse dalla comunità palestinese del Friuli Venezia Giulia. Sabato 7 giugno l'associazione Neda Day ha organizzato una seconda manifestazione alle 17 dal titolo "Stop al genocidio! Fermiamo l'occupazione. Due. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "Stop al genocidio": Pordenone di nuovo in piazza per Gaza

In questa notizia si parla di: Stop Genocidio Pordenone Piazza

