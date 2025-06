Stop al cellulare anche alle scuole superiori c’è chi dice no Il Trentino contro i divieti | I regolamenti vanno resi autorevoli e fatti rispettare anche attraverso sanzioni

In un'epoca in cui i dispositivi digitali sono protagonisti della vita quotidiana, la proposta di vietare l'uso dello smartphone anche nelle scuole superiori ha acceso un acceso dibattito. Mentre il Ministro Giuseppe Valditara spinge per un regolamento più autorevole e sanzioni efficaci, la regione Trentino si oppone, sottolineando l'importanza di rispettare le regole senza rinunciare ai benefici dell'innovazione. La questione divide opinioni e pone nuove sfide per il mondo scolastico.

Come ampiamente noto, il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato l'estensione del divieto di smartphone anche agli istituti superiori, includendo l'utilizzo per scopi didattici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

