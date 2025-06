Stop ai cellulari in classe l’annuncio di Valditara | Pronta la circolare anche per le superiori

Il ministro Valditara annuncia una svolta decisiva: stop ai cellulari anche nelle superiori, con una circolare ormai pronta. Questa misura mira a favorire un ambiente di studio più concentrato e meno distratto, pur consentendo l’uso di strumenti digitali essenziali come computer e tablet. Dal punto di vista scolastico, il cellulare ha un impatto...

A breve l’uso dei cellulari non sarà vietato soltanto nelle scuole elementari e medie, ma anche alle superiori. «La circolare è pronta», ha svelato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nella puntata di Cinque minuti su Rai 1. Secondo quanto riportato da Open, negli istituti scolastici sarà comunque possibile utilizzare i computer e i tablet, acquistati con i fondi del Pnrr. «Dal punto di vista scolastico il cellulare ha un impatto senz’altro negativo – ha spiegato Valditara -, credo che la via più efficace sia quella di abituare i ragazzi a disintossicarsi, e a riportarli all’uso del libro, della carta e la penna». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Stop ai cellulari in classe, l’annuncio di Valditara: “Pronta la circolare anche per le superiori”

