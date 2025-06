Stm nessuno smembramento Urso | Vogliamo rafforzarla

In un clima di incertezza, è fondamentale fare chiarezza: la notizia di uno smembramento di StMicroelectronics è del tutto infondata. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito con forza il pieno sostegno all’azienda, condividendo gli sforzi del ministro Giorgetti per rafforzarla e garantirne il futuro di eccellenza nel panorama globale. La nostra missione è consolidare il suo ruolo strategico, valorizzando ogni opportunità per il suo sviluppo sostenibile e innovativo.

La notizia "di uno smembramento di StMicroelectronics è assolutamente infondata, come hanno comunicato insieme il ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Mef": a dirlo, ieri, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso (nella foto). "Condivido pienamente l’azione del ministro Giorgetti in tutte le nostre interlocuzioni e per quanto riguarda la governance dell’impresa. La nostra intenzione semmai è di rafforzare StM sul piano internazionale, non certo di smembrarla", ha ribadito il ministro, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di separazione dell’attività di StM tra Parigi e Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stm, nessuno smembramento. Urso: "Vogliamo rafforzarla"

In questa notizia si parla di: Urso Smembramento Nessuno Vogliamo

Stm, nessuno smembramento. Urso: "Vogliamo rafforzarla" - La notizia "di uno smembramento di StMicroelectronics è assolutamente infondata, come hanno comunicato insieme il ministero delle Imprese e ... Lo riporta quotidiano.net

Stm, Urso: "Notizia smembramento del tutto infondata" - Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020) ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Urso a Bologna: “La Perla è salva, c’è un investitore” - L’annuncio del ministro al tavolo nello stabilimento di via Mattei: “Un bel giorno per il Made in Italy”. L’acquirente sarà presentato il 10 giugno. Schlein: ... Scrive msn.com