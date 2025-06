Stimolare la curiosità e l’interesse per la scienza nelle giovani generazioni

la scienza accessibile, affascinante e coinvolgente per i giovani, stimolando la loro curiosità e il desiderio di scoprire il mondo. Un’occasione imperdibile per avvicinare le nuove generazioni al meraviglioso universo della ricerca e dell’innovazione, perché conoscere il passato è il primo passo per costruire il futuro.

Filippo Camerota* FIRENZE La diffusione della cultura storico-scientifica fa parte della mission del Museo Galileo fin dalla sua fondazione. Il Museo custodisce un patrimonio unico di strumenti e documenti che raccontano l’evoluzione del pensiero scientifico, e le attività educative sono il ponte tra questo patrimonio e i visitatori. Attraverso laboratori, visite guidate e workshop dedicati alle scuole e alle famiglie, il Museo Galileo rende accessibili e comprensibili concetti complessi, stimolando la curiosità e l’interesse per la scienza. Queste attività favoriscono l’apprendimento attivo, in particolare dei giovani, rendendo la scienza più vicina alla vita quotidiana e meno astratta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Stimolare la curiosità e l’interesse per la scienza nelle giovani generazioni"

In questa notizia si parla di: Curiosità Interesse Scienza Stimolare

7 curiosità sul cervello umano