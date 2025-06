Stimolare creatività e pensiero critico

Stimolare creatività e pensiero critico è fondamentale per formare cittadini consapevoli e pronti a sfide future. PONTE A EGOLA, il saluto finale del consorzio Vera pelle conciata al vegetale in Toscana, evidenzia l’importanza di coinvolgere i giovani in iniziative educative come Cronisti in Classe. Il nostro sostegno nasce dalla convinzione che avvicinare i giovani a tematiche sostenibili e culturali favorisca lo sviluppo di menti illuminate e responsabili, capaci di innovare con coscienza e passione.

PONTE A EGOLA Il saluto finale del consorzio Vera pelle conciata al vegetale in Toscana: "Cari ragazzi, insegnanti e organizzatori, giunti alla conclusione di questa ventitreesima edizione di Cronisti in Classe, vogliamo ringraziare tutti voi per l'entusiasmo, l'impegno e la passione con cui avete partecipato e contribuito all'ottima riuscita dell'iniziativa". "Il nostro sostegno a questo progetto nasce dalla convinzione che avvicinare i giovani al mondo dell'informazione, stimolare il pensiero critico e incoraggiare la creatività siano strumenti fondamentali per la crescita personale e culturale di ciascuno – aggiunge il presidente del consorzio Massimo Boldrini – È importante coltivare la capacità di osservare con attenzione, riflettere e raccontare storie con responsabilità, soprattutto in un'epoca caratterizzata da informazioni veloci e troppo spesso superficiali.

