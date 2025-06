Steven Wilson | l’architetto sonoro che ha ridefinito il progressive rock contemporaneo

Il 7 giugno 2025, il Teatro Arcimboldi di Milano si trasformerà in un palcoscenico di innovazione e poesia musicale con Steven Wilson, l'architetto sonoro che ha rivoluzionato il progressive rock. Mente brillante dei Porcupine Tree, Wilson porta sul palco un’energia unica e un talento senza confini, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale indimenticabile. Preparati a vivere una serata magica, perché questo evento si preannuncia come uno dei punti più alti della scena musicale contemporanea...

Il 7 giugno 2025 il Teatro Arcimboldi di Milano si prepara ad accogliere uno degli artisti più visionari e influenti della scena musicale britannica contemporanea. Steven Wilson, l'apprezzato musicista nonché mente dei Porcupine Tree, conferma oggi le date del suo "The Overview Tour 2025", che lo vedranno esibirsi a Milano, presso il TAM Teatro Arcimboldi il 7 giugno, in quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'anno nel capoluogo lombardo. La figura di Steven Wilson rappresenta un ponte straordinario between the progressive rock classico e le infinite possibilità della musica contemporanea.

