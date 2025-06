Stesso coltello stessa sim | i rituali di Vasile vigilante insospettabile

In un vortice di mistero e ambiguità, Vasile Vigilante si presenta come un uomo insospettabile, con rituali nascosti dietro un sorriso familiare. Romeno, come le vittime, sfoggia sui social una facciata serena accanto a moglie e figli, mentre conserva in segreto dettagli inquietanti come l’auto e la scheda della prima vittima. Un enigma che sfida ogni supposizione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Romeno anche lui come le vittime, sui social si mostra sorridente accanto a moglie e figli. Ha conservato l’auto e la scheda della prima donna uccisa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Stesso coltello, stessa sim: i rituali di Vasile, vigilante insospettabile

In questa notizia si parla di: Stesso Coltello Stessa Rituali

La 3º mi fa girare la testa ? iscriviti per la pt.2