Stellantis trovato l' accordo | aumenti mensili in busta paga per oltre 60mila lavoratori

Stellantis ha raggiunto un importante accordo che garantirà aumenti mensili in busta paga per oltre 60.000 lavoratori, un riconoscimento che rafforza il valore e la dignità di chi contribuisce quotidianamente al successo del settore automotive. “Un passo avanti significativo,” afferma Gianluca Ficco, Segretario Uilm, sottolineando come questa conquista rappresenti una svolta positiva per il futuro della categoria. La strada verso condizioni più giuste e motivate è ormai tracciata.

"Un aumento importante che dà ai lavoratori un riconoscimento dignitoso", le parole di Gianluca Ficco, Segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive, a commento del rinnovo contrattuale specifico di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari, il contratto collettivo specifico di livello.

In questa notizia si parla di: Stellantis Lavoratori Trovato Accordo

