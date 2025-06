Stellantis ecco quanto guadagnerà il nuovo ad Filosa | coi bonus può arrivare a 24 milioni

Stellantis si prepara a una nuova era con Antonio Filosa al timone, un leader il cui compenso totale potrà raggiungere i 24 milioni di dollari grazie a bonus e incentivi. Un esempio lampante di come, nonostante le sfide del settore, i vertici continuino a beneficiare di ricompense importanti. Ma quali strategie adotterà il nuovo AD per affrontare le crisi e guidare il gruppo verso un futuro più solido?

Il 10% in meno del suo predecessore Carlos Tavares, ma comunque una cifra che tra bonus in contanti e incentivi in azioni può diventare ugualmente monstre. La crisi di Stellantis si riflette su tutto il gruppo ma non sui suoi manager. Il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa guadagnerà infatti 1,8 milioni di dollari all’anno. Questo sarà il suo stipendio base, ma poi il contratto di cinque anni – verrà però rivalutato tra due – prevede moltiplicatori legati all’a ndamento finanziario che posso portare quella cifra a lievitare fino a 13,5 volte raggiungendo i 24 milioni. Le cifre sono contenute nei documenti allegati alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci in programma il 18 luglio che nominerà Filosa e approverà quindi anche il suo contratto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it