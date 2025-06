Stefano D’Orazio lo sfogo di Francesca Michelon | Un tribunale ha riconosciuto che sono sua figlia Mi disse | Ringrazia tua madre se sei viva

Un tribunale ha ufficialmente riconosciuto Francesca Michelon come figlia di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020. Dopo anni di silenzi e dubbi, la giovane donna decide di condividere il suo percorso di verità e riscatto, aprendo il cuore a un chiarimento atteso da tempo. La sua storia ci ricorda quanto possa essere potente il desiderio di autenticità e giustizia. Ecco il suo toccante sfogo, che segna una svolta fondamentale nella sua vita.

«Un chiarimento dopo tanti anni di sussurri e congetture»: con queste parole si apre il lungo post pubblicato su Facebook da Francesca Michelon, la 40enne che, lo scorso 10 aprile, è stata ufficialmente riconosciuta come figlia di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh morto nel 2020, in seguito a una sentenza del Tribunale di Roma. Nel post, Michelon ripercorre i punti salienti di una complessa e dolorosa vicenda giudiziaria. Il musicista non ha mai riconosciuto legalmente la paternità, nonostante una breve frequentazione tra padre e figlia avvenuta nel 2006. Francesca è nata da una relazione tra D’Orazio e Oriana Bolletta, all’epoca sposata con Diego Michelon. 🔗 Leggi su Open.online