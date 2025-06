Stefano De Martino svela | Affari Tuoi? Ecco qual è stata la mia puntata preferita

Stefano De Martino, tra risate e ricordi, rivela il suo lato più autentico al 'Festival della Tv di Dogliani'. L'amatissimo conduttore di Affari Tuoi condivide la sua puntata preferita, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte del popolare game show di Rai 1. La chiave di quel momento speciale racchiude emozioni e sorprese che hanno lasciato il segno, rendendola un’esperienza indimenticabile per lui e per il pubblico.

(Adnkronos) – Stefano De Martino ospite al 'Festival della Tv di Dogliani' ha parlato dell'esperienza al timone di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che va in onda nell'access prime time. Nel corso dell'intervento, il conduttore ha svelato qual è stata la sua puntata preferita della stagione "almeno fino a ora". "La chiave . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Stefano Martino Affari Tuoi

