Stefano Cordella firma una potente rilettura di Improvvisamente l’estate scorsa al Teatro Carcano

Ritorno necessario per un pubblico in cerca di emozioni autentiche e riflessioni profonde. Stefano Cordella firma una rilettura potente e coinvolgente di "Improvvisamente l’estate scorsa", portando sul palco del Teatro Carcano di Milano un capolavoro intramontabile con energia, rispetto e originalità. Un allestimento che ha saputo catturare l’essenza del dramma, evidenziando il suo fascino universale e il suo impatto emotivo.

Dal 7 all'11 maggio 2025, il Teatro Carcano di Milano ha ospitato una delle produzioni teatrali più intense e simboliche della stagione: Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams, per la regia di Stefano Cordella. Un allestimento audace, carico di tensione emotiva e visione autoriale, che ha riportato sul palco uno dei testi più complessi del drammaturgo americano con grande rispetto e originalità. Un ritorno necessario per un testo dimenticato. A oltre dieci anni dall'ultima rappresentazione italiana, Improvvisamente l'estate scorsa è tornato a teatro grazie alla sensibilità di un regista che ha saputo trasformare la profondità del testo in un'esperienza scenica potente.

