Stefania Cappa diffamata sul coinvolgimento nell' omicidio di Chiara | condanne a Milano per un servizio de Le Iene sul caso Garlasco

In un momento di grande fermento mediatico, la famiglia delle gemelle Cappa si schiera con fermezza, respingendo le accuse infondate e false diffamazioni che circolano sul coinvolgimento di Stefania Cappa nell'omicidio di Chiara Poggi. Dopo le recenti condanne a Milano legate al caso Garlasco, il loro messaggio √® chiaro: la verit√† deve emergere, al di l√† di illazioni e speculazioni. √ą arrivato il momento di fare luce sulla verit√†, senza lasciarsi trascinare da falsit√† e brunirei.

Qualche giorno fa nel pieno della tempesta mediatica dopo la riapertura del caso Garlasco, con le nuove indagini su Andrea Sempio che stanno travolgendo anche persone mai indagate, oltre che i genitori e il fratello di Chiara Poggi, la famiglia delle gemelle Cappa, cugine della vittima, aveva detto basta alle «più assurde ed implausibili pseudo-informazioni». E aveva messo in chiaro che non.

