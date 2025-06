Stazioni metro linea 1 di Napoli chiuse per 3 mesi | mancano gli autisti per i bus navetta

Le stazioni della linea 1 della metro di Napoli resteranno chiuse per tre mesi, lasciando i pendolari in attesa di soluzioni alternative. La mancanza di autisti ha reso indispensabile l’attivazione di bus navetta sostitutivi, ma per garantire un servizio efficiente è necessario assumere nuovi autisti, sia tramite agenzie interinali che con concorsi pubblici. Continua a leggere per scoprire come la città sta affrontando questa sfida e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

In questa notizia si parla di: Metro Autisti Stazioni Linea

