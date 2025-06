Stava con un violento e si sentiva in pericolo | la morte di Sueli e l’ombra del compagno indagato per omicidio

La tragica vicenda di Sueli Barbosa Leal, una donna sorridente e dedita al prossimo, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. La sua storia si intreccia con ombre oscure e violenze, lasciando dietro di sé un dolore profondo e domande senza risposta. La sua memoria invita a riflettere sull’importanza di proteggere chi amiamo e di sensibilizzare sulla violenza domestica. Sueli ci lascia un insegnamento che non dobbiamo dimenticare.

MILANO – Il viso sorridente, gli occhi che brillano. Con questa foto sul suo profilo Facebook Sueli Barbosa Leal si presentava al mondo. Avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 21 giugno. Originaria del Brasile, viveva in Italia da anni ed era operatrice sociosanitaria, prima al Gaetano Pini e poi all'Istituto nazionale dei Tumori. Madre di un bimbo di 10 anni. Una vita semplice, piena, che si è spenta per sempre ieri notte: la donna ha cercato di salvarsi dalle fiamme che stavano devastando il suo appartamento, al quarto piano di viale Abruzzi 64 a Milano, gettandosi dalla finestra. Ed è morta. Era in condizioni disperate quando i soccorritori l'hanno portata in ospedale, al Fatebenefratelli.

