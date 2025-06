stasera jerry calà a terranuova

una serata indimenticabile Jerry Calà, il re della comicità e dello spettacolo italiano. Preparati a ridere, divertirti e vivere emozioni uniche nel cuore di Terranuova Bracciolini: questa sera, la magia del Giugno Terranuovese prende vita con un evento imperdibile che lascerà il segno. Non mancate all’appuntamento!

Arezzo, 06 giugno 2025 – Musica, spettacoli, mercatini, sport e convivialità: torna anche quest'anno il Giugno Terranuovese, la rassegna promessa da Commart in collaborazione con il Comune di Terranuova Bracciolini, pensata per animare il centro storico e valorizzare il centro commerciale naturale. Il calendario prende il via questa sera con uno degli appuntamenti più attesi: “Una Notte a Terranuova”, evento inaugurale che vedrà protagonista in piazza della Repubblica, alle ore 21, il celebre Jerry Calà, super ospite della serata. L'artista proporrà il suo coinvolgente concerto-spettacolo, tra musica anni '80 e l'ironia che lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it