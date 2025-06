Start Romagna cambia il software per i biglietti sospesa per sei giorni l' emissione degli abbonamenti

Start Romagna si prepara a un importante aggiornamento tecnologico, introducendo un nuovo software per la gestione dei biglietti. Tuttavia, questa transizione comporterà una sospensione temporanea dell’emissione degli abbonamenti, prevista per sei giorni. Per garantire un trasferimento sicuro e senza intoppi dei dati, a partire dalle 14:30 di oggi fino alle 14:30 del 12 giugno 2025, sarà necessario attendere. Restate con noi: il futuro della mobilità in Romagna è più vicino che mai.

© Cesenatoday.it - Start Romagna cambia il software per i biglietti, sospesa per sei giorni l'emissione degli abbonamenti

