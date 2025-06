Star Wars | Starfighter Mia Goth nel cast del film della saga con Ryan Gosling

L’universo di Star Wars si espande ancora una volta, portando un tocco di novità e talento con l’ingresso di Mia Goth nel cast di Starfighter, il nuovo film che vedrà Ryan Gosling come protagonista. Le riprese autunnali promettono di regalare un’epica avventura spaziale, con un'uscita prevista per il 28 maggio 2027. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su questo atteso capitolo della saga che entusiasma i fan di tutto il mondo.

Tra gli interpreti del prossimo film di Star Wars che avrà come protagonista Ryan Gosling, ci sarà anche l'attrice Mia Goth. Il cast di Star Wars: Starfighter, il nuovo progetto della saga prodotta da Lucasfilm che avrà come star Ryan Gosling, si è arricchito con l'arrivo di Mia Goth. Le riprese si svolgeranno in autunno in vista di un arrivo nelle sale previsto per il 28 maggio 2027. Il cast del film di Star Wars Le prime notizie riguardanti Starfighter sono state confermate durante la Star Wars Celebration che si è svolta a Tokyo nel mese di aprile. La storia sarà ambientata cinque anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il capitolo conclusivo della nuova trilogia che aveva preso il via . 🔗 Leggi su Movieplayer.it