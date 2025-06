Star Wars | Starfighter | Mia Goth confermata nel cast del film

Sei pronto a scoprire le nuove stelle dell’universo di Star Wars? Mia Goth, fresca di successo con la saga horror MaxXxine, si prepara a conquistare anche l’amata galassia lontana lontana. Confermata nel cast di Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy e in arrivo al cinema, l’attrice promette di portare una ventata di novità e fascino. La sua presenza accresce l’attesa di un’avventura epica e mozzafiato che non vediamo l’ora di vivere.

Mia Goth sarà tra i protagonisti di Star Wars: Starfighter, uno dei prossimi film della saga in arrivo al cinema. Reduce dal successo ottenuto con la saga horror MaxXxine, l’attrice Mia Goth si prepara ad entrare a far parte dell’universo Star Wars. Secondo un articolo redatto da Deadline, infatti, la Goth affiancherà Ryan Gosling nel cast di Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy ed annunciato in occasione dell’ultima edizione dello Star Wars Celebration. Le riprese del film dovrebbero partire questo autunno, mentre la release cinematografica è stata fissata per il 28 maggio 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Wars: Starfighter | Mia Goth confermata nel cast del film

In questa notizia si parla di: Star Wars Goth Starfighter

Doctor aphra il primo personaggio queer di star wars e l’impatto sulla saga - Doctor Aphra, il primo personaggio queer di Star Wars, rappresenta una svolta importante nella saga, contribuendo a una maggiore diversità e inclusività.

guillermo del toro's frankenstein edit fc fancam mia goth jacob elordi oscar isaac Partecipa alla discussione

Star Wars: Starfighter: Mia Goth Joins Cast of Ryan Gosling Movie - The Odyssey and MaXXXine's Mia Goth has joined the cast of Star Wars: Starfighter, which will also star Ryan Gosling. superherohype.com scrive

‘Star Wars: Starfighter’ Adds ‘Frankenstein’ Star Mia Goth - As much as we’d love to see a Star Wars movie that just stars Ryan Gosling, Star Wars: Starfighter was never going to be that. He needs co-stars, aliens, droids, and now the very first of those has ... Lo riporta gizmodo.com

Mia Goth Joins Ryan Gosling In ‘Star Wars: Starfighter’ - Mia Goth is set to join the cast of Lucasfilm’s Star Wars: Starfighter starring Ryan Gosling. Shawn Levy is directing the pic. Jonathan Tropper penned the script. The film will shoot this fall and is ... Scrive deadline.com