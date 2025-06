Star Comics celebra il Pride Month 2025

Star Comics si prepara a celebrare il Pride Month 2025, un momento essenziale per promuovere l’inclusione e la diversità. Con la sua collana Queer, giunta al suo quinto anniversario, l’editore rinnova il suo impegno nel narrare storie che superano i confini dei binarismi di genere e delle norme sociali. Una celebrazione di tutte le sfumature dell’amore, per ispirare rispetto e apertura in ogni lettore.

Star Comics è pronta a celebrare anche quest'anno il Pride Month, un mese fondamentale per approfondire le tematiche LGBTIAQ+ e i diritti della comunità queer. La label Queer, la collana dell'editore dedicata alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere e oltre la prospettiva eteronormativa, si avvicina al suo quinto compleanno e rinnova, anche in questa occasione, il suo impegno a raccontare tutti i colori e le forme dell'amore attraverso numerose pubblicazioni che coinvolgono il panorama dei manga e dei webcomic. Per l'occasione fa il suo esordio sugli scaffali l'attesissimo THE BLUE SUMMER AND YOU – SECOND SEASON, il sequel della serie BLUE SUMMER, fra le opere più amate della collana Queer.

