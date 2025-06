Stalking nonostante i divieti esce dal commissariato e torna a impaurire la vittima

Nonostante i severi divieti, lo stalker ha ignorato le restrizioni, tornando a intimidire la vittima. La Polizia di Stato, con tempestività e determinazione, ha eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, rafforzando la tutela di chi vive nel timore costante. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di un sistema efficace e deciso contro ogni forma di molestia e minaccia. Continua a leggere per scoprire come le forze dell’ordine si impegnano per garantire la sicurezza di tutti.

Agenti della Polizia di Stato, ieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare disposta dal Gip di Patti su richiesta della procura. Poco piĂą di due settimane fa l’indagato era stato colpito dal divieto di avvicinamento e dal divieto di comunicazione con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Stalking, nonostante i divieti esce dal commissariato e torna a impaurire la vittima

