Stadio Partenio-Lombardi partono i lavori per l' adeguamento

Sono iniziati i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio-Lombardi, un passo importante per rilanciare il cuore sportivo di Avellino. Con il finanziamento della Regione Campania e l’affidamento degli appalti, il progetto prende finalmente forma, promettendo un impianto più moderno, sicuro e accogliente. Questo intervento segna una svolta significativa per la città e i suoi tifosi, pronti a vivere nuove emozioni nel rispetto delle più alte normative di sicurezza.

