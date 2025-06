Sta per nascere il primo Iperal della Valsassina | lavori in corso

Sta per nascere il primo iperal della Valsassina, un progetto che promette di rivoluzionare la spesa locale. Dopo mesi di preparativi, i lavori sono finalmente entrati nel vivo: i capannoni della ex Pigazzi e la palazzina adiacente sono stati demoliti, segnando l'inizio di una nuova era per Pasturo. La trasformazione è in pieno svolgimento, portando innovazione e opportunità alla comunità . La prossima fase sarà ancora più entusiasmante.

I lavori per la realizzazione del nuovo supermercato Iperal di Pasturo entrano nel vivo. Dopo mesi di preparativi, questa settimana i capannoni della ex Pigazzi - storica azienda valsassinese da tempo dismessa che produceva filo metallico - e la palazzina adiacente sono stati rasi al suolo. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sta per nascere il primo Iperal della Valsassina: lavori in corso

In questa notizia si parla di: Iperal Lavori Nascere Primo

Gip conferma sequestro da 16,5 milioni a supermercati Iperal - Lo scrive il gip di Milano Luca Milani nel provvedimento con cui ha convalidato il sequestro, disposto d'urgenza dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì il 2 aprile, da oltre 16,5 milioni di ... Scrive msn.com

Logistica, dopo l’inchiesta Iperal supermercati assumerà 300 lavoratori a partire dal primo maggio - Assumerà 300 lavoratori, di cui quasi 80 dal prossimo primo maggio, Festa dei lavoratori e data anche simbolica. È l’impegno preso da Iperal, la catena di supermercati oggetto, il 2 aprile ... Riporta milano.repubblica.it