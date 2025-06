sportelli che chiudono a raffica i numeri impietosi della desertificazione bancaria

Italia, lasciando migliaia di cittadini senza accesso facile ai servizi finanziari. La desertificazione bancaria non è solo una questione di numeri, ma una sfida che minaccia la vita quotidiana di molte persone, rendendo urgente trovare soluzioni efficaci e innovative per garantire un futuro più equo e accessibile a tutti.

Prelevare da un bancomat a Genova è una missione sempre più impossibile. A volte bisogna vagare per chilometri, altre bisogna desistere e rinunciare al contante. Un problema che ha un nome preciso: desertificazione bancaria. Un fenomeno economico e sociale, che peggiora di anno in anno in tutta.