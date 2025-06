Sport in tv venerdì 6 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Venerdì 6 giugno si preannuncia una giornata imperdibile per gli appassionati di sport in TV. Tra grandi sfide nel tennis con Musetti e Sinner in battaglia a Parigi, e l’attesa partita della nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, il palinsesto offre emozioni a non finire. Scopri programma e orari degli eventi di questa giornata ricca di adrenalina e passioni su Sportface, per non perdere neanche un momento.

Giovedì 5 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner che, al Roland Garros proveranno a conquistare una finale tutta italiana rispettivamente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic. In serata l'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, impegnata in Norvegia.

