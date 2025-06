Sport in tv oggi venerdì 6 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere un venerdì 6 giugno all’insegna dello sport con OA Sport: una guida completa per non perdere neanche un istante delle emozioni di oggi. Tra semifinali imperdibili al Roland Garros e tantissimi altri eventi, ti sveliamo orari, programmi e dove vedere tutto in streaming. Resta con noi e scopri come seguire ogni sfida, ovunque tu sia!

Oggi, venerdì 6 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulle semifinali del singolare maschile del Roland Garros. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner saranno in campo: il carrarino giocherà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre l’altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. Due partite molto emozionati e si spera che l’esito sia favorevole ai giocatori azzurri. In primo piano anche la semifinale del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini protagoniste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 6 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: Sport Venerdì Giugno Streaming

Da Oklahoma City, @AleMamoli e Davide Pessina indicano tre aspetti a testa a cui prestare particolare attenzione in vista di gara-1 delle NBA Finals 2025, in diretta su Sky Sport a partire dalle 2.30 nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno #SkyNBA #NBA # Partecipa alla discussione

Le prime impressioni da Flavio Tranquillo e Davide Pessina sulle NBA Finals 2025, in diretta su Sky Sport a partire dalle 2.30 nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno #SkyNBA #NBA #NBAFinals Partecipa alla discussione