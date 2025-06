Sport e salute l' Asl di Avellino partecipa a Sportdays con gli screening oncologici

Sport e salute si incontrano ad Avellino, dove l'ASL promuove la prevenzione attraverso gli screening oncologici durante Sportdays. Sotto la guida del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, l’azienda sanitaria rinnova il suo impegno a tutela della salute femminile, invitando tutta la comunità a scoprire l’importanza di prendersi cura di sé. Perché prevenire è vivere meglio: insieme, possiamo fare la differenza.

Promuovere la salute attraverso la prevenzione. L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, anche quest'anno conferma il proprio impegno per la prevenzione del tumore alla mammella e alla cervice uterina con la partecipazione a Sportdays.

