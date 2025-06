Sport e inclusione attrici ed ex atleti partecipano alla Space Games Edition di Bebe Vio

L'inclusione e lo sport si incontrano in un evento straordinario: la Space Games Edition di Bebe Vio, che dal 12 giugno unisce otto squadre di atleti, attrici ed ex sportivi. Un palcoscenico che celebra il talento, la diversità e l’unione tra generazioni e passioni, con partecipanti di fama come Cortellesi, Campana, Castrogiovanni e molti altri. Un’occasione unica per dimostrare come sport e inclusione possano cambiare il mondo, un gioco alla volta.

Da giovedì 12 giugno il via all'evento con otto squadre. Tra i presenti anche nomi noti dello sport e del cinema come Cortellesi e Campana, ma anche Castrogiovanni, Molfetta, Materazzi, Corradi e Scarantino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sport e inclusione, attrici ed ex atleti partecipano alla Space Games Edition di Bebe Vio

In questa notizia si parla di: Sport Inclusione Attrici Atleti

