spinse a terra un pensionato per rubargli la catenina d oro quattro anni e 4 mesi di carcere

Un episodio di violenza che ha scosso il cuore della città: un uomo di 32 anni ha brutalmente spinto un pensionato a terra per strappargli la catenina d’oro, poi fuggendo in bicicletta tra vicoli e stradine. La giustizia ora ha fatto il suo corso, condannandolo a oltre quattro anni di carcere. Una sentenza esemplare che riafferma il valore della sicurezza e della tutela dei cittadini.

Si era avvicinato ad un anziano che stava camminando in pieno centro cittadino e lo aveva buttato a terra per strappargli la catenina d'oro. Quindi si era dileguato in sella alla sua bicicletta lungo via del Carroccio, proprio alle spalle del Castello, zona con numerose stradine e vicoli nei quali è particolarmente agevole far perdere le proprie tracce. Per quel fatto, avvenuto lo scorso 24 settembre, Abdeln Lahlok, 32 anni, cittadino extracomunitario noto alle forze dell'ordine con diversi alias e con precedenti per spaccio, è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 2.