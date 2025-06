Spider-Man | Brand New Day Sadie Sink potrebbe interpretare una variante di Gwen Stacy

potenzialmente nel ruolo di una nuova Gwen Stacy, portando freschezza e profondità a uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel. Questa voce ha acceso la fantasia dei fan, desiderosi di scoprire come questa giovane attrice possa dare vita a una versione rivisitata e originale della compagna di Peter Parker. Se le indiscrezioni si rivelassero fondate, il film promette di sorprendere ancora una volta, unendo nostalgia e innovazione in un mix irresistibile.

Nuovi rumor suggeriscono che Sadie Sink, star di Stranger Things, interpreterà una versione alternativa di Gwen Stacy nel prossimo film Marvel dedicato all'Uomo Ragno. Dopo l'entusiasmo generato dal ritorno dei tre Spider-Man in No Way Home, cresce l'attesa per Spider-Man: Brand New Day, uno dei titoli più discussi del futuro Marvel Cinematic Universe. Tra le voci più insistenti, emerge quella che vede Sadie Sink, star nota per Stranger Things, coinvolta nel cast in un ruolo ancora avvolto dal mistero. Secondo alcuni documenti di casting trapelati online, il personaggio assegnato a Sink è descritto come una donna "acuta, indipendente, volitiva e con un passato oscuro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink potrebbe interpretare una variante di Gwen Stacy

