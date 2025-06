Spid a pagamento dal 28 luglio 2025 per gli utenti InfoCert | cosa cambia e come evitarlo

A partire dal 28 luglio 2025, lo SPID gestito da InfoCert diventerà a pagamento, con un costo annuo di 5,98 euro. Questa novità riguarda solo alcuni utenti e si inserisce nel quadro delle recenti tariffe introdotte da provider come Aruba. Ma cosa cambia davvero e come puoi evitarlo? Scopri tutto nel nostro approfondimento e mantieni il controllo sulla tua identità digitale. Continua a leggere per scoprire come tutelarti e risparmiare.

A partire dal 28 luglio 2025, lo Spid diventerà a pagamento per chi ha scelto come fornitore InfoCert, una delle principali aziende private che gestiscono le identità digitali in Italia. Il costo annuo sarà di 5,98 euro (IVA inclusa). La decisione segue quella già adottata nei mesi scorsi da Aruba, altra società che ha introdotto un canone per il servizio. Tuttavia, la novità non coinvolge tutti gli utenti: chi utilizza altri provider come Poste Italiane continuerà a usufruire dello Spid gratuitamente, almeno per il momento.

In questa notizia si parla di: Spid Pagamento Luglio Utenti

