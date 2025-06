Spid a pagamento da luglio 2025 ma solo per alcuni | chi è coinvolto quanto costerà e cosa fare

Dal 28 luglio 2025, lo SPID di InfoCert passerà a pagamento, con un costo annuo di 5,98 euro. Questa novità interessa solo alcuni cittadini che utilizzano il servizio del fornitore, ma potrebbe estendersi ad altri in futuro. È importante sapere come prepararsi e quali opzioni considerare per continuare ad accedere facilmente ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Scopri cosa fare per non rimanere scoperti.

