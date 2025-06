Spiaggia libera ritrovo di ladruncoli Ragazzini rubano borsa a bagnante

La spiaggia libera sta diventando un territorio senza regole, un'area di facile accesso per i ladri e i ragazzini malintenzionati. Tra furti ripetuti di borse e tentativi di scippo, l'atmosfera di relax si trasforma in una sfida continua tra sicurezza e improvvisi pericoli. È evidente che questa situazione richiede interventi urgenti per ripristinare la tranquillità e la legalità , affinché tutti possano godersi il mare senza preoccupazioni.

Stessa spiaggia, stesso furto, stavolta andato a segno al bagno 9 Cral-Poste di viale Trieste, a Ponente, ovvero all’estremo opposto di bagni Cira dove pochi giorni fa gli ex calciatori della Vis Bartoccetti e Rossi avevano rincorso un ragazzo nordafricano dopo che il bagnino aveva sventato il furto di una borsa. Nel mezzo c’è la spiaggia libera che è diventata terra di nessuno, una sorta di porto franco dove adolescenti guardano gli spostamenti dei bagnanti degli ombrelloni a pagamento e se qualcuno appoggia lo zaino sotto l’ombrellone è a rischio. Stavolta il colpo è andato a segno, anche se i danni sono stati limitati grazie ai buoni consigli del bagnino Stefano De Biasi che aveva suggerito a un suo cliente di togliere dalla borsa oggetti di valore e denaro prima di andare in passeggiata: "Per fortuna mi ha dato retta e gli hanno rubato solo la borsa", dice De Biagi che racconta l’accaduto: "La mattina di mercoledì verso le 8,30 vedo passare davanti al mio stabilimento due ragazzi, avranno avuto tra i 16 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia libera, ritrovo di ladruncoli. Ragazzini rubano borsa a bagnante

