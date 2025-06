Spiaggia del Sale Accademia e Felciaio via ai lavori di manutenzione | arenili vietati ai bagnanti dal 9 al 13 giugno

Dal 9 al 13 giugno, le spiagge del Sale, dell'Accademia e Felciaio si trasformano per un importante intervento di manutenzione. Durante questi giorni, gli arenili saranno interdetti ai bagnanti per consentire lavori di pulizia e sistemazione essenziali alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Vi invitiamo a pianificare le vostre visite in modo da godere al meglio di queste meravigliose spiagge giĂ dal fine settimana successivo.

A partire da lunedì 9 e fino a venerdì 13 giugno sono in programma i lavori di manutenzione ordinaria sulle spiagge di libera fruizione della costa cittadina. Si tratta nello specifico di interventi di pulizia e sistemazione che verranno effettuati: alla Spiaggia del Sale, all'Accademia e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Spiaggia del Sale, Accademia e Felciaio, via ai lavori di manutenzione: arenili vietati ai bagnanti dal 9 al 13 giugno

In questa notizia si parla di: Spiaggia Sale Lavori Manutenzione

