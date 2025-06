Spiagge più care in Abruzzo | gli aumenti di sdraio ombrelloni e non solo è sopra la media nazionale

Se state pianificando una fuga al mare in Abruzzo, è importante sapere che quest’anno i prezzi delle spiagge più care sono aumentati più della media nazionale. Tra rincari di ombrelloni, lettini e servizi correlati, questa regione si distingue per alcuni dei costi più elevati, come evidenziato dall’indagine dell’Osservatorio Federconsumatori. Un dato che invita a valutare attentamente le proprie scelte per godersi il mare senza sorprese di prezzo.

Abruzzo tra le regioni dove l'ombrellone e il lettino quest'anno costeranno di più e cioè una di quelle dove i rincari sono maggiori. Il dato emerge dall'indagine annuale dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori condotto insieme alla Fondazione Isscom. Mediamente, a livello nazionale.

