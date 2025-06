Spettacoli e concerti vanno al parco | dalle note di Godano alle parole di Gioia Salvatori

Quest’estate, San Marino Teatro si presenta sotto un cielo stellato con San Marino TeatrOut, una rassegna all’aperto che unisce teatro e musica in luoghi autentici e suggestivi. Un palcoscenico decentrato dove artisti, storie e emozioni si intrecciano, superando i limiti del tradizionale per offrirvi un’esperienza unica e coinvolgente. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili sotto il cielo estivo, perché la cultura non si ferma… e voi siete pronti a scoprirla?

Per l'estate San Marino Teatro esce all'aperto. Nasce San Marino TeatrOut-stiamo fuori, una nuova rassegna estiva che porta teatro e musica in spazi aperti. Gli artisti, i personaggi e le storie che animano la rassegna parlano da una prospettiva decentrata: sentimentale, sociale, politica. C'è chi supera i confini del teatro tradizionale, mescolando stand-up, satira e comicità surreale. Chi trasforma il concerto in racconto e viaggio emotivo. Quattro appuntamenti, tra giugno e agosto. A inaugurare il programma, mercoledì 25 giugno al Parco Ausa di Dogana, è La Sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

