Spesa per Gasperini non solo il prezzo di Lukumì | Giay perfetto per la Roma

Sta inevitabilmente per ricominciare quella montagna russa chiamata calciomercato, anche per una Roma che ha brillantemente risolto la questione allenatore dopo mesi di incertezza. Sarà ovviamente il campo a giudicare il lavoro di Gasperini, ma la scelta non può che essere logica e supportata dai risultati ottenuti dal tecnico in questi 9 anni di Atalanta. Tempo di lista per la spesa per i giallorossi, che in queste ore hanno discusso con Gian Piero proprio per impostare le mosse da attuare in una campagna acquisti condizionata dalle limitazioni UEFA ma che può comunque regalare gioie. Serve anzitutto rinforzare una difesa che ha perso pezzi (Hummels e Nelsson) e che ne ha altri richiesti sul mercato (N'Dicka), e in cima ai desideri della Roma c'è Jhon Lukumì.