Sperimentazione al bivio | Un Pir così non serve Spesi soldi senza risultati

La sperimentazione al bivio del PIR, il Punto di Intervento Rapido alla Casa della Salute di via Fra’ Bartolomeo, rischia di concludersi senza aver raggiunto i suoi obiettivi. Nonostante gli investimenti, i numeri di accesso evidenziano un servizio poco usato e poco efficace nel supportare la sanità territoriale e alleggerire il pronto soccorso. Da dicembre a oggi, i dati parlano chiaro: è tempo di ripensare e migliorare questa importante risorsa.

Il Pir, il punto sanitario di intervento rapido alla casa della salute di via fra’ Bartolomeo, potrebbe avere i giorni contati. L’ambulatorio sta per esaurire i sei mesi di sperimentazione indicati dalla Regione Toscana, ma i numeri di accesso rivelano un servizio poco usato, poco efficace sulla sanità territoriale ed in particolare nel fornire sostegno valido a ridurre la pressione sul pronto soccorso. Basti pensare che da dicembre a oggi gli accessi registrati al Pir sono 296: pochi se si pensa che nelle ultime 24 ore al pronto soccorso del Santo Stefano sono passati oltre 300 utenti. E’ quanto è emerso nel corso della visita della Commissione consiliare 5, presieduta dalla consigliera Rosanna Sciumbata, al Pir a Prato centro est. 🔗 Leggi su Lanazione.it