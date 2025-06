speed 06 06 25 doveva andare così

Speed 06 06 25 si conferma come un palcoscenico di emozioni e sfide epiche. In questa seconda semifinale, un campione affermato affronta il campione uscente, regalando uno spettacolo che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati. Nonostante le differenze di stile, è stata la determinazione a fare da protagonista, lasciando intuire che il risultato finale potrebbe riservare sorprese sorprendenti. La tensione è alle stelle: chi avanzerà in questa corsa contro il tempo?

Seconda semifinale dell’ennesimo torneo di Speed, si contrappongono stavolta un campione e un campione uscente • Di solito non spendo mai troppe parole per questi “match”, ma ho apprezzato che si sia visto quanto Noam Dar sia allenato nell’ottenere un conto di 3 in pochi minuti, invece Lexis King come al suo solito ha perso tempo per pavoneggiarsi col pubblico(perfettamente in character). Peccato che Dar abbia chiuso con quell’orribile finisher, la Elbow Galactico in 2:43 minuti Mercoledì prossimo se la vedrà con Berto nella finale, chi ne uscirà avrà una shot contro Shorty G, ehm El Grande Americano. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net