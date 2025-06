Spedizione punitiva a colpi di fucile e mazze a Sesto San Giovanni | chiesto il rinvio a giudizio per il commando

Un'ombra di violenza scuote Sesto San Giovanni: il 23 ottobre 2023, un raid armato ha scosso la piazza, costando la vita a Youssef Saadani e ferendo altri. Ora, il commando marocchino si trova sotto il banco degli imputati, con il giudizio che si avvicina: un passo decisivo verso la giustizia e la chiarificazione di quella tragica notte. La verità sta per emergere, e la giustizia farà luce su quei drammatici eventi.

Sesto San Giovanni (Milano), 6 Giugno 2025 - E' arrivata l'ora del giudizio per altri sei marocchini del commando armato che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola mentre altri quattro connazionali rimasero feriti. Uno responsabile del raid, Hamza Haddaji, marocchino di 32 anni, è stato già condannato al Tribunale di Monza con il rito abbreviato a 16 anni di reclusione più 3 anni di libertà vigilata per omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spedizione punitiva a colpi di fucile e mazze a Sesto San Giovanni: chiesto il rinvio a giudizio per il commando

