Specialista in furti e fughe incastrato ancora una volta il Lupin salentino

Specialista in furti e fughe, il Lupin salentino torna alla ribalta, ancora una volta incastrato. Vincenzo Rossetti, 43 anni di Monteroni di Lecce, si è guadagnato un soprannome che riflette le sue imprese: furti audaci e fughe rocambolesche. La sua abilità nel scappare dalle scene ha fatto parlare di sé, ma questa volta le indagini hanno avuto la meglio. Scopriamo insieme come si è conclusa questa ennesima vicenda.

CASARANO – Lupin colpisce ancora. Il Lupin in questione altri non è che Vincenzo Rossetti, oggi 43enne, di Monteroni di Lecce. Un soprannome non certo casuale, quello che si è guadagnato nel tempo, visto che la specializzazione sono i furti. E le fughe. E se in passato era stato fermato da una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Specialista in furti e fughe, incastrato ancora una volta il Lupin salentino

